Le passager - Episode 6 - Orphée

Orphée - Le professeur Kubiela fait donc face à une nouvelle identité, qu’il espère être sa première et véritable identité. L’analyse d’anciens indices, mène Anaïs Chatelet à un dénommé Toinin, le psychiatre d’une Madame Kubiela, qui se révèle être la mère du professeur. Toinin kidnappe Anaïs Chatelet et l’utilise pour faire venir Kubiela. Toinin avoue alors à Kubiela d’une part qu’il est son père et d’autre part qu’il est également le tueur mythologique. Ce dernier accepte de laisser le couple partir à condition qu’ils ne se retournent pas, à la manière d’Orphée…