Le phénomène Mbappé - Partie 2

Plongez dans l'épopée captivante de Kylian Mbappé, de ses débuts à Bondy jusqu'au sommet du football mondial ! À travers ce documentaire exclusif, découvrez les coulisses de la fulgurante ascension d'un jeune prodige devenu l'icône incontestée du ballon rond, et bien plus encore. Un portrait authentique qui révèle le talent incontestable d'un des génies du football contemporain tout en explorant sa personnalité et ses convictions profondes.

