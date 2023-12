Le Plus Beau Jour de ma vie

Romance • Comédie | 2004

Arthur était pourtant sûr qu'avec Lola, ils ne tomberaient jamais dans les clichés du couple ! Mais voilà, aujourd'hui, Lola 30 ans élevée au prince Charmant, veut une preuve d'amour et une vraie : le mariage ! elle lui vend un mariage idyllique et Arthur, finit par se laisser convaincre. Mais l'organisation du plus beau jour de sa vie va s'avérer plus compliqué que prévue...