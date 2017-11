Nos ados et leurs parents participent au Trophée des Familles, une épreuve équestre ludique familiale qui a lieu tous les ans ! Cette compétition est surtout l’occasion de faire la fête en famille; mais cette année, alors que l’équipe d’Anaïs fait des étincelles grâce à la complicité naissante entre sa mère et Émir, celle formée par Léna et ses parents éclate à la suite d’une forte dispute entre son père et sa mère.