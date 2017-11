Une journée grand nettoyage de la nature est sponsorisée par la manade Cavaletti avec à la clé pour le gagnant, celui qui collectera le plus de déchets, une semaine tout compris dans le lodge écolo qui vient de s’ouvrir « au pied des vagues » ! Plusieurs équipes participent : nos quatre ados ; Brice et ses acolytes ; Samantha, Rachel, Vina et Marin, le nouveau super mignon du collège que Samantha convoite.