Le Ranch - S02 E01 - Le grand retour

Angelo parti en formation en Espagne pour un an revient au bout de trois mois quelques jours pour les vacances et Léna est à la fois super heureuse et hyper angoissée de le retrouver. Mais alors qu’elle s’apprête à se jeter dans ses bras elle découvre qu’Angelo n’est pas seul ! Il est accompagné de Raquel, une jolie blonde Espagnole qui fait la formation avec lui..