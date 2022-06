Le Ranch - S02 E03 - La voie de Léna

Au collège, chaque élève doit faire un stage de découverte si possible en relation avec le métier qu’il aimerait faire plus tard. Pour Angelo: il fait son stage avec son père Emir à la manade Cavaletti . Pour Hugo, : il va faire son stage au collège où son père est proviseur puis dans le magasin de board à côté de la plage. Quant à Léna, elle fait son stage auprès d’Alma, une chuchoteuse et ancienne connaissance de son grand-père, ce qui crée un véritable conflit avec son père qui la voyait plutôt faire un stage avec lui à la clinique vétérinaire.