Le Ranch - S02 E05 - Il n'y a pas de mauvais cheval

Samantha une fois de plus battue par Léna décide de se débarrasser de son cheval Bonbon au profit de Star IV, un un crack de compétition ! Apprenant cela, Léna et ses amis s’enquièrent du sort de Bonbon qui doit être donné au club de la plage, Léna va alors le monter à la place de Mistral qui est blessé et gagner le cross.