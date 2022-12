Le remplaçant - Episode 7

A la suite d’un accident, les profs et les élèves de Marie Curie sont obligés de se délocaliser temporairement dans un établissement d’excellence, le lycée Alexandre Dumas. Stéphane Lacroix, son proviseur, n’est autre que l’ex-mari d’Agnès ! La rivalité entre Nicolas Valeyre et lui est totale, tant ils ont des idées diamétralement opposées sur l’éducation. On retrouve cette même tension entre élèves, avec une différence de classes sociales qui exacerbe les incompréhensions et les conflits.