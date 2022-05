Le remplaçant - S01 E01

Nicolas Valeyre est un prof de français original et sans complaisance, que ce soit à l'égard de ses collègues ou des lycéens. Ses méthodes fantaisistes, sa misanthropie affichée et son style brut de décoffrage en font un ovni dans la salle des profs. Héritant de la classe considérée comme la pire du lycée, il lutte pour gagner le respect et la confiance des élèves. Afin de les aider à trouver leur voie, il décide de les préparer au concours de plaidoirie.