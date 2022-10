Le remplaçant - S01 E10

Si les élèves découvrent, dépités, que le stage est un bivouac en pleine nature organisé par Maclou, Nico, lui, tombe nez à nez avec son père qu’il n’a pas revu depuis de longues années ! Les retrouvailles sont électriques et les reproches pleuvent. Secoué, Nico doit pourtant assurer sa masterclass et gérer les ados qui n’ont rien trouvé de mieux que voler le tracteur du voisin en pleine nuit et bien alcoolisés ! Cette fois, un conseil disciplinaire attend le remplaçant Valeyre…