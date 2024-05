Le remplaçant - S02 E01 - Mon père ce héros

Affecté au lycée professionnel "Thomas Pesquet", Nicolas Valeyre est confronté à une classe qui se fiche du cours de français et à Eliott, un élève réfractaire à son autorité. Une rentrée mouvementée pour Valeyre et encore plus lorsque du matériel informatique est dérobé. C'est lui que Maylis, la proviseure control freak, soupçonne.