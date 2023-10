Le Rossignol - Les Mamelles de Tirésias

Culture • Comédie musicale

Librement inspiré d’un conte d’Andersen, Le Rossignol de Stravinsky nous transporte dans une Chine mythique, où l’Empereur d’abord charmé par le chant d’un rossignol, se laisse un jour séduire par le chant d’un oiseau mécanique que lui offrent des émissaires japonais. Vexé, le rossignol quitte la cour… Mais il n’oubliera pas l’infidèle Empereur quand il verra ce dernier menacé par la mort. Face à cette fable sur l’amitié et la fidélité, Les Mamelles de Tirésias nous font passer du drame à la comédie. Poulenc y met en musique une pièce d’Apollinaire qui avait fait scandale en son temps : le poète y mettait en scène une femme, Thérèse, qui regimbe contre la société machiste dans laquelle elle vit. Et, aussi inattendu que cela puisse paraître, la voilà qui se transforme alors en homme ! Sous son aspect de pochade surréaliste, Les Mamelles apparaissent comme un véritable brûlot social et même sociétal interrogeant non sans humour et cynisme la place et le rôle de la femme.