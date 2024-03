Biopic • Fiction étrangère

Kevin Durant, le champion américain de basket, rend hommage à sa mère à l’occasion de sa nomination au titre de MVP (meilleur joueur) de l’année 2014. Le film retrace son parcours et surtout le courage et l’intelligence de sa mère afin de faire de ses fils des hommes bien. Mère à 21 ans, elle est très vite abandonnée par le père des enfants. Elle trouve deux emplois pour faire face aux dépenses de son foyer et, ne voulant pas que ses fils traînent dans la rue, les inscrits dans une association sportive où ils découvrent le basket. Très exigeante sur les résultats scolaires, elle va les amener à entrer à l’université grâce à leurs performances qui leur permettent d’obtenir une bourse.