Biopic • Fiction étrangère

Fey Connolly vit avec ses parents sur l’île de Moriah au large de la Floride. Son père, Frank, est un homme influent sur l’île, ses ancêtres ayant contribué à la développer. Quelques mois plus tôt, Fey était en forêt avec son amie Maddie. Maddie a été retrouvée morte, un pistolet à la main, et Fey a passé deux jours inconsciente dans un ravin, blessée à la tête. Elle n’a que très peu de souvenirs de ce qui s’est passé. Un jeune chasseur, Curt, l’a retrouvée et l’a sauvée. Il lui a dit que Maddie s’était suicidée et que Fey était tombée et s’était blessée. Fey essaie de se remettre de son traumatisme avec l’aide de ses parents, mais des souvenirs lui reviennent pendant ses crises de panique. Elle voit une plage de sable rouge. Elle se met en tête de chercher cette plage qui apportera peut-être des réponses à ses questions. Et si Maddie ne s’était pas suicidée ? Que s’est-il véritablement passé ce jour-là ?