Drame • Thriller

Avant qu’il ne soit assassiné, Susie et son mari, Michael, avaient entrepris des démarches pour faire une F.I.V. Pour autant, Susie n’a pas l’intention de renoncer à son désir d’enfant car elle voit dans ce petit être à naître la possibilité de "prolonger" la vie de Michael. La clinique lui suggère toutefois de faire appel à une mère porteuse pour réaliser son rêve. Les premières rencontres avec des candidates pourtant triées sur le volet ne donnent rien, mais Andrew, le frère de Susie, lui présente Lorna, la sœur d’un ancien ami d’enfance qui semble avoir toutes les qualités requises pour porter son bébé. Le projet de Susie semble tenir d’autant plus à cœur à Andrew que lui-même et sa femme, Grace, ont des difficultés à concevoir un enfant, malgré une assistance médicale à la procréation. Susie finit par se laisser convaincre qu'il s'agit de la bonne option. Hélas, tout le monde n'est pas honnête autour d'elle...