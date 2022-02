Divertissements ・ Le Splendid : l'histoire d'un succès, le mardi 15 février à 22h50 sur TF1

« Les Bronzés », « Les Bronzés font du ski », « Le Père Noël est une ordure », « Papy fait de la Résistance », derrière ces films et leurs répliques cultes se cache à l'origine une bande d'amis qui n'avaient qu'un seul but : faire rire. En l’espace de quatre comédies devenues mythiques, le Splendid devient la troupe la plus comique de France. Fondée en 1974 par Christian Clavier, Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte et Michel Blanc, elle incarne le meilleur du cinéma populaire. 48 ans après leurs premiers pas sur les planches du théâtre éponyme, les membres du Splendid vous racontent eux-mêmes leur parcours. Accompagnés de ceux qui les ont suivis tout au long de leur carrière, dont le réalisateur Patrice Leconte, ils confient des anecdotes rares et des images encore jamais dévoilées.