Le Splendid : l'histoire d'un succès

C’est sans doute la troupe d’humoristes la plus célèbre de France. Avec «Les Bronzés» ou encore «Le père noël est une ordure», les comédiens du Splendid ont imposé leur marque, et révolutionné l’humour au cinéma. Et aujourd’hui encore, ils demeurent une référence. Pourtant, vous allez découvrir que rien n’était gagné d’avance. Ils ont même dû batailler longtemps pour imposer leur style. Et certains ont même bien failli ne jamais faire partie de la troupe… De Gérard Jugnot à Thierry Lhermitte, de Marie-Anne Chazel à Michel Blanc, sans oublier Christian Clavier, tous ont accepté de dévoiler les coulisses de toutes les scènes cultes de leurs plus grands succès. Anecdotes, secrets de tournages, révélations… Découvrez la folle histoire du Splendid.