Le stratège

Cinéma

DRAME - BIOPIC D'après une histoire vraie... Manager de l'équipe des Oakland A's, Billy Beane (Brad Pitt) révolutionne le système et rejette le conformisme classique lorsqu’il doit reconstruire son équipe de seconde zone avec un budget limité. Malgré l'opposition de la vielle école, des médias, des supporters et de son propre entraineur (Philip Seymour Hoffman), Beane réussit à créer une équipe marginale avec l'aide d'un jeune économiste de Yale expert en statistiques (Jonah Hill), et va ainsi changer à jamais la façon dont le sport est joué.