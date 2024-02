Le surfeur d'à côté

Romance • Fiction étrangère

Jenna est une jeune mère de famille divorcée. Elle part en vacances avec ses deux enfants, Ally et Nick. Ils ont loué un appartement au bord de la mer. Le décor idyllique est vite assombri par la présence d’un voisin bruyant et envahissant. Les enfants sont cependant très attirés par Lucas et son chien, Tank. Lucas est surfeur et il va aider Nick à améliorer sa technique de natation. Des liens se créent petit à petit, malgré des crises à répétition.