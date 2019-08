AVANT-PREMIÈRE - Le temps est assassin : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

A quelques jours du lancement de la fiction adaptée du roman de Michel Bussi, “Le temps est assassin ” sur TF1, découvrez en exclusivité le premier épisode grâce à MYTF1 Premium.

La Corse, été 1994. Clotilde passe ses vacances avec son père Paul, sa mère Palma et son frère Nicolas. Paul enchaîne les allers-retours en Corse pour mener les travaux d’un hôtel qu’il construit. Deux semaines après leur arrivée, la vie de cette famille basculera lors d’un accident de voiture. Clotilde sera la seule survivante de cette tragédie. En 2019, Clotilde mariée et maman d’une fille Valentine, est encore hantée des cauchemars de son passé. Elle n’a pas remis les pieds en Corse depuis 25 ans. Obligée d’y retourner car sa fille a eu un malaise pendant ses vacances, Clotilde se retrouve confrontée aux retrouvailles avec le pays et ses grands-parents. Elle découvre, de retour dans sa maison d’enfance, une lettre écrite par la main de sa mère. Sa mère serait-elle encore en vie ?

Le temps est assassin, à découvrir à partir du Jeudi 29 août, 21h05 sur TF1