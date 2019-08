Le temps est assassin - La fiction adaptée du roman de Michel Bussi dès le 29 août sur TF1

Prenez votre billet direction la Corse pour découvrir le terrible secret que cache la famille de Clothilde, interprétée par Mathilde Seigner.

A la fin de l’été, TF1 diffusera sa nouvelle mini-série composée de huit épisodes, Le temps est assassin. Adaptée du roman éponyme de Michel Bussi et réalisé par Claude-Michel Rome (Zodiaque), ce thriller familial prend racine en Balagne, au nord de la Corse. Mathilde Seigner incarne Clothilde, l’héroïne venue chercher des réponses sur le terrible accident qui a coûté la vie à ses parents et à son grand-frère, 25 ans plus tôt...

Si vous avez manqué le début…

La Corse, été 1994. Clotilde passe ses vacances avec son père Paul, sa mère Palma et son frère Nicolas. Paul enchaîne les allers-retours en Corse pour mener les travaux d’un hôtel qu’il construit. Deux semaines après leur arrivée, la vie de cette famille basculera lors d’un accident de voiture. Clotilde sera la seule survivante de cette tragédie. En 2019, Clotilde mariée et maman d’une fille Valentine, est encore hantée des cauchemars de son passé. Elle n’a pas remis les pieds en Corse depuis 25 ans. Obligée d’y retourner car sa fille a eu un malaise pendant ses vacances, Clotilde se retrouve confrontée aux retrouvailles avec le pays et ses grands-parents. Elle découvre, de retour dans sa maison d’enfance, une lettre écrite par la main de sa mère. Sa mère serait-elle encore en vie ?

Au casting

Réalisé par Claude-Michel Rome

Adaptation et dialogues Claude-Michel Rome, Franck Ollivier, Laurent Mondy, Stéphanie Tchou-Cotta et Akima Seghir



Avec : Mathilde Seigner (Clotilde Baron 2019), Caterina Murino (Palma Idrissi), Jennifer Bartoli (Salomé Romani), Grégory Fitoussi (Paul Idrissi), Thierry Godard (Franck Baron), Stanley Weber (Natale Angeli), Valéria Cavalli (Lisa Betta Idrissi), Serge Riaboukine (Cassanu Idrissi), Fred Testot (Cervone Spinello 2019), Pierre Kiwitt (Mika Schreiber 2019), Vincent Deniard (Orsu), Esther Valding (Clotilde Idrissi 1994), Théo Frilet (Nicolas Idrissi), Zoé Marchal (Valentine Baron), Joséphine Jobert (Maria Chiara Baldi), Clément Geerts (Cervone Spinello 1994), Louis Duneton (Mika Schreiber 1994), Marie Drion-Lanzafame (Aurelia Garcia 1994), Maxime Coggio (Stéphane Garcia 1994), Jean-Philippe Ricci (Eric Rocca), Marie Murcia (Maître Anne Andreani), Michel Ferracci (Pierre-Ange Rossi), Peter Bonke (Jacob Schreiber), Hugues Boucher (Capitaine Mauclair), Nathanaël Maini (Jeune gendarme adjoint Garcia)

Avec la participation de Yves Rénier (César Garcia) et Eric Godon.

Le temps est assassin, à découvrir à partir du Jeudi 29 août, 21h05 sur TF1