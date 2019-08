Le temps est assassin : tous les épisodes sont déjà dispo sur MYTF1VOD

Voir ici Avec : Mathilde Seigner, Caterina Murino, Jenifer Bartoli, Grégory Fitoussi, Thierry Godard, Stanley Weber, Valéria Cavalli, Serge Riaboukine, Fred testot, Cyril Lecomte, Pierre Kiwitt, Vincent Deniard, avec la participation de Dani et de Yves Rénier, Esther Valding, Théo Frilet, Zoé Marchal..

Seule survivante de l'accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse, lorsqu'elle avait 16 ans, Clotilde accompagnée de son mari Franck part rejoindre sa fille Valentine sur les lieux du drame où elle n’a pas remis les pieds depuis 25 ans. Mais à peine est-elle arrivée que des incidents se multiplient jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident... Clotilde décide alors d’enquêter afin de découvrir la vérité sur ce qui s’est réellement passé à l’époque et qui pourrait la mener jusqu’à sa mère qu’elle espère encore vivante… Voir maintenant : https://mytf1vod.tf1.fr/series/le-temps-est-assassin/saison-1-2646