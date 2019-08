La semaine prochaine : les Idrissi sont maudits... "Le Temps est assassin"

Tout s'accélère. Le père de Stéphane ne s'est pas suicidé. Clothilde en est persuadée. On l'a tué pour l'empêcher de parler et notamment à l’unique survivante des Idrissy. Elle continue à remuer ciel et terre de Corse pour comprendre ce qui s'est passé ce jour d'été, il y a 25 ans. Depuis quelques temps, régulièrement, elle reçoit des présents troubles qui lui rappellent les attentions que sa mère portait à sa famille... Et si, la mère de Clothilde était finalement vivante ? Rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième soirée du "Temps est assassin", l'adaptation du best-seller de Michel Bussy.