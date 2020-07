Le temps est assassin - Episode 2

En 1994, Palma manque de se faire renverser par un pick-up noir, et son mari Paul reçoit des menaces. En vérité, Cassanu, le père de Paul, est derrière ce fiasco mais les choses semblent encore plus compliquées. Un drame familial se dévoile alors qu’on se demande qui est Salomé, une jeune femme corse qui laisse des messages à Paul. En 2019, Clotilde décide de récupérer le dossier de l’accident et se rend compte que la voiture avait été trafiquée. Elle se rend chez son parrain César Garcia pour des explications. C’est lui en effet qui était à l’époque en charge de l’enquête sur l’accident de voiture. Sur le chemin, elle manque de se faire percuter en voiture par un pick-up noir, comme sa mère 25 ans plus tôt. Elle retourne voir César lui demandant une expertise de la lettre retrouvée mais le lendemain, Clotilde retrouve son corps sans vie.