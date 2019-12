Le temps est assassin - Episode 5

En 1994 : Palma souhaite laisser une chance à son mariage et ne cède pas aux avances de Natale, un homme qui vit en ermite, amoureux de la nature et des dauphins. Après s’être retrouvé nez à nez avec Palma, Salomé menace Paul, qui se voit obligé de venir dormir chez elle. Sur place un petit garçon s’est endormi. Son enfant, son secret. De retour chez lui, Paul ment à Palma, qui le soupçonne d’adultère. En 2019, suite à la découverte de la lettre, c’est le collier de Palma que Clotilde trouve posé sur son lit… Les empreintes d’Orsu sont identifiées. Jacob Schreiber, le père de Mika, installé en Corse depuis toutes ces années imprime d’anciennes photos de 1994 grâce auxquelles il fait une découverte surprenante. Mais au moment où Clotilde le rejoint, il est retrouvé mort. Clotilde à qui on confirme que la lettre reçue a bel et bien été écrite par sa mère, demande de faire exhumer son corps.