Le temps est assassin - Episode 6

En 1994, Salomé nargue de plus en plus Palma et la menace. Paul avoue sa relation passée avec Salomé, cet aveu signe leur rupture. Clotilde, qui découvre les premiers élans amoureux au contact de Natale, lui révèle ses sentiments mais celui-ci la repousse, amusée et par ailleurs désespérément amoureux de Palma. En 2019, le corps de Palma est inhumé. La grand-mère de Clotilde fournit une brosse à cheveux ayant appartenu à Palma afin de comparer l’ADN. Le verdict tombe : il s’agit bien du corps de Palma. Orsu est le suspect numéro 1. Avant de se faire arrêter, il écrit devant la maison de Clotilde « Casa Sempre » qui signifie toujours vivante. Clotilde commence à comprendre le lien entre Orsu, Salomé et son père.