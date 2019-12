Le temps est assassin - Episode 8

15 août 1994, toute la famille se réunit pour la fête de la Vierge. Salomé fait son entrée, habillée comme Palma et exige que Paul parte directement avec elle. Cassanu ordonne à Palma de quitter la table. Paul qui a prévu d’emmener Salomé chez le médecin pour la faire interner, part avec elle en voiture, alors que Clotilde et Nicolas sont assis à l’arrière, décidés à quitter cette fête désastreuse. Mais la voiture a été sabotée, provoquant l’accident mortel. En 2019, Cassanu et Lisabetta sont arrêtés. Ils savaient que Salomé était morte à la place de Palma. Pensant que Palma était responsable, ils l’ont avec Basile et Speranza, emprisonnée pendant des années. Après la mort de Basile, son fils Cervone a accepté de garder ce secret monstrueux en échange d’argent pour financer son hôtel. C’est lui qui a tué Garcia, Schreiber et Speranza afin que le secret de l’emprisonnement de Palma ne soit pas dévoilé. Mais Clotilde se rend compte, via les photos retrouvées que c’est Mika Schreiber, fou amoureux de Maria-Chiara en secret, qui à l’époque a saboté la voiture pour empêcher Nicolas de partir avec elle à Paris. Clotilde et Palma se retrouvent enfin, avec 25 années à rattraper.