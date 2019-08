Le temps est assassin - Mathilde Seignier : "Ce polar va vous prendre aux tripes"

Plus que quelques jours avant le premier épisode de votre série "Le temps est assassin", une série tirée du best seller du même nom de Michel Bussy. Mathilde Seignier, Thierry Godard, Caterina Murino et Stanley Weber, les héros de la série nous parlent de leur rôle et de cette histoire bouleversante, à mi-chemin entre le polar corse et le drame familial. Rendez-vous le 29 août pour la première soirée "Le temps est assassin" et dès le 22 août sur vos box TV pour découvrir en avant-première le premier épisode de votre soirée.