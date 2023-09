Le terrible secret de ma mère

Lucy, une lycéenne âgée de 17 ans, vit avec sa mère Joanna, infirmière. Bien que réservée, Lucy est en apparence bien intégrée dans son lycée. Elle n'a pourtant qu'une seule amie et personne n'est entré chez elle depuis des années. Lucy cache un secret : sa mère est atteinte du syndrôme de Diogène. Son père, son frère et sa sœur sont partis et elle est la seule à prendre soin d'elle et à tenter de préserver un semblant de normalité dans leur vie. Comment Lucy parviendra t-elle à concilier son envie d'aller étudier à New York et la responsabilité que sa mère fait peser sur elle ?