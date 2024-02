Le trésor de Bella Vista

Tess est une femme indépendante qui n'a jamais connu son père et qui ne voit presque jamais sa mère. Elle a une brillante carrière dans le milieu du marché de l'art et des antiquités. Alors qu'elle se prépare pour un entretien important pour changer de poste au sein de son entreprise, un banquier lui apprend qu'elle hérite de la moitié du domaine de son grand-père paternel. Elle découvre alors qu'elle a une demi-soeur, Isabel, dont elle ignorait l'existence. Isabel lui apprend que le domaine, Bella Vista, et son verger sont sur le point d'être saisis. Magnus, leur grand-père, a révélé avant sa mort qu'il y avait un trésor dans la maison. Les deux jeunes femmes vont donc partir à la chasse aux indices afin de sauver Bella Vista, avec l'aide du charmant banquier, Dominique.