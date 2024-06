Le tueur du dernier étage

Suite au décès de son mari, Michelle et sa fille, Norah, emménagent dans un sublime appartement au dernier étage, pour un nouveau départ. Au début, tout semble bien se passer quand elles se lient d'amitié avec d'autres locataires mère-fille, Hélène et Channing. Mais c'est sans compter la présence du concierge, Lawrence, et d'un certain Josh, qui va faire de petits travaux chez elles et qui au final, fait fondre le cœur de Michelle. Entre jalousies, vandalismes et crêpages de chignons, leur nouvelle vie n'est peut-être pas si rose qu'elle n'y paraît. Resteront-elles dans cet appartement ?