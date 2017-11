Le Tueur du lac : ce qui vous attend ce soir sur TF1 !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avis aux amateurs : "Le Tueur du lac" débarque ce jeudi soir à 21h sur TF1. On vous en dit plus sur ce qui vous attend dans cette suite des "Mystères du lac" !

Lannick Gautry, Julie de Bona, Julie Depardieu ou encore Anny Duperey et Marie-Anne Chazel… Voici le très beau casting réuni par TF1 pour Le Tueur du lac. Une fiction inédite à suivre ce jeudi soir à 21h. Dans cette suite très réussie du Mystère du lac – une mini-série diffusée en septembre 2015 sur l’antenne de TF1 –, on retrouve Lise Stocker et Clovis Bouvier trois ans après leur première apparition sur le petit écran.

Désormais mariés, ils habitent Annecy, près de chez la mère de Lise atteinte d’Alzheimer, et ont un petit garçon de 9 mois. Lise officie comme capitaine de police, Clovis est commandant de gendarmerie. Entourés d’amis et de leurs proches, ils mènent une vie simple et ont trouvé leur bonheur. Mais le climat change après les découvertes de deux corps de femmes, tuées violemment près du lac. Lise et Olivier se lancent alors dans une difficile enquête qui va bouleverser certaines de leurs certitudes.

"J’ai été happée par l’histoire, que j’ai lue d’une traite dans l’avion. Je l’ai trouvée très prenante avec des «cliffs» haletants qui donnent l’envie irrépressible de connaître la suite. Mais au-delà du thriller, j’ai surtout été intéressée par l’intrigue autour du couple de Lise et Clovis. Ils semblent très unis, mais vont devoir affronter le doute", a confié Julie de Bona à TF1.

Découvrez ci-dessous les premières minutes du Tueur du lac qui arrive ce jeudi soir à 21h sur TF1 :