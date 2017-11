Le Tueur du lac : découvrez les premières minutes glaçantes de l’épisode 3

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

6 560 000 téléspectateurs soit 27,2% du public. C’est la très jolie audience réalisée jeudi dernier par le coup d’envoi du Tueur du lac sur TF1. Une série portée par Julie de Bona, Lannick Gautry, Marie-Anne Chazel, Clément Manuel, Lola Dewaere ou encore Julie Depardieu et Anny Duperey.

Plébiscitée par des millions de personnes, la série revient ce jeudi soir pour deux nouveaux épisodes qui montrent bien que les forces de l’ordre sont engagées dans une vraie course contre la montre pour trouver le tueur. Alors qu’ils enquêtaient sur trois meurtres, un quatrième corps est découvert sans vie dans sa chambre. La victime n’est autre que la jeune femme qui travaille dans la maison de retraite dans laquelle vit la mère de Lise (Julie de Bona), Marianne (Marie-Anne Chazel). Cette dernière, qui souffre de la maladie d’Alzheimer, a disparu de cet établissement ce qui inquiète grandement la jeune femme.

"Marianne, cette mère, malade d’Alzheimer, dont on ne sait pas trop d’ailleurs si elle l’est vraiment ou si elle en joue, participe au suspense et à l’ambiance un peu étrange de l’histoire", a confié Marie-Anne Chazel à TF1 sur ce personnage qu’elle incarne avec brio. Revenant sur les relations entre Marianne et sa fille Lise, elle ajoute : "Marianne a évolué dans ses rapports avec sa fille, devenus plus étroits, et elle mesure toute l’ampleur de la maladie dont elle est atteinte. Ce projet était aussi l’occasion de montrer la souffrance terrible qu’entraîne Alzheimer dans cette prise de conscience, avant de plonger dans le vide et de perdre complètement ses repères... " "A jouer, c’était très jouissif", conclut-elle.

Le Tueur du lac revient ce jeudi à 21h sur TF1. Découvrez ci-dessous les coulisses du tournage :