Le tueur du lac : Lannick Gautry et Julie de Bona au casting

Par Sophia Chafai

Le 9 novembre prochain, vous avez rendez-vous avec votre nouvelle minisérie préférée : Le tueur du Lac. Dans cette fiction haletante qui sera diffusée dès 21h sur TF1 , Lise et Clovis, gendarmes et policier de professions, enquêteront ensemble sur les traces d'un tueur complexe et imprévisible. Portée par Lannick Gautry et Julie de Bona, qui campent les deux personnages principaux, cette fiction tiendra en haleine tous les amateurs de séries policières.

Lannick Gautry, que l'on a notamment pu voir dans Nos jours heureux et qui interprète Clovis, a confié à TF1 ce qui le rapproche du personnage : " Je suis assez solitaire, comme Clovis. J’habite dans un hameau de 34 habitants en Bretagne sans éclairage public, ni commerce. Tout le monde se connaît et on fait des fêtes de village, c’est ce que j’aime. Je viens de ce milieu. Mes parents travaillaient sur les marchés. J’aime ces ambiances. Je n’aime pas me faire remarquer. Ça peut paraître contradictoire pour un acteur, mais j’en connais beaucoup comme moi."

Julie de Bona s'est elle aussi livrée sur Lise et ce que son personnage lui a apporté : "J’ai trouvé ce rôle passionnant. C’est une femme complexe, forte et fragile à la fois, qui traque un tueur en série avec acharnement. Elle ne peut viscéralement pas supporter de le laisser en liberté, encore hantée par un passé douloureux… Lise a, en effet, déjà été confrontée à la même situation. A l’époque, elle a dérapé et pour arrêter le tueur, l’a tué de sept balles. Aujourd’hui, Lise est à une période charnière de sa vie. Elle doit se résoudre à affronter ses propres démons." Des révélations qui donnent envie d'en savoir plus sur le passé de la jeune femme..



