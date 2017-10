« Le tueur du lac » : La nouvelle mini-série débarque sur TF1 le 9 novembre prochain !

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Cette mini-série, baptisée "Le tueur du lac" dévoilera ses deux premiers épisodes le 9 novembre prochain. Julie De Bona et Lannick Gautry endossent le rôle de Lise et Clovis, les deux personnages principaux. Au casting, nous retrouvons également Julie Depardieu, Clément Manuel, Pierre Perrier, Moussa Maaskri, Cécile Rebboah, Lola Dewaere ou encore Romane Bohringer.

Résumé de l’histoire: "Lise et Clovis sont heureux à Annecy, elle flic, lui gendarme. Ils ont un adorable bout de chou, Tom, 9 mois... Alors que Lise se remet enfin d'une enquête difficile qui s'est mal terminée il y a quelque temps, un meurtre de femme se produit. Bientôt suivi d'un autre... Lise et Clovis enquêtent tous les deux sur les traces d'un tueur complexe et imprévisible. Leur couple et leur famille resisteront-ils à cette épreuve ?"

Le premier épisode sera diffusé à 21h00. Dans celui-ci, les mauvaises nouvelles arrivent très vite. Alors que Lise et Clovis sont heureux avec leur fils, Tom, qui vient tout juste d’avoir 9 mois, deux corps de femmes sont découverts… Suivra l’épisode 2. Dans celui-ci, Lise et Clovis découvrent un troisième corps en décomposition à Annecy. Il semblerait que le tueur soit le même que pour les deux précédents. Parallèlement, Marthe, aide-soignante de Marianne, la mère de Lise, est en contact régulier via un site de rencontres avec un inconnu… Alors que l’affaire se complique, Lise découvre que Clovis lui ment sur ses absences répétées. De son côté, Laure, amie et voisine du couple, est harcelée par un homme effrayant…

