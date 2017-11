Le tueur du lac : Les premières minutes à regarder en exclusivité !

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Plus que deux jours avant de découvrir sur vos écrans la nouvelle série palpitante Le tueur du lac. Jeudi 9 novembre seront dévoilés les deux premiers épisodes sur TF1. Si vous voulez un avant-goût ce qu’il vous attend, il est possible de dévorer les premières minutes grâce à la vidéo présente ci-dessous !

Le tueur du lac vous propose beau casting. Julie de Bona et Lannick Gautry incarnent les personnages principaux : Lise et Clovis. Nous retrouvons également Julie Depardieu, Marie-Anne Chazel ou encore Anny Duperey.

L’histoire relate celle de Lise et Clovis. Heureux à Annecy, elle est flic, lui gendarme. Ils ont un adorable bout de chou, Tom, 9 mois... Alors que Lise se remet enfin d'une enquête difficile qui s'est mal terminée il y a quelque temps, un meurtre de femme se produit. Bientôt suivi d'un autre... Lise et Clovis enquêtent tous les deux sur les traces d'un tueur complexe et imprévisible. Leur couple et leur famille résisteront-ils à cette épreuve ?

Le premier épisode sera diffusé dès 21 heures sur TF1. Dans celui-ci, les mauvaises nouvelles arrivent. Deux corps de femmes sont découverts. Suivra l’épisode 2. Dans celui-ci, Clovis et Lise découvrent un troisième corps à Annecy… Il semblerait qu’un tueur en série rode dans les parages…

Le tueur du lac, c’est jeudi dès 21 heures sur TF1 !

Avant jeudi, on vous propose de plonger au cœur du tournage du tueur du lac avec le réalisateur et les comédiens :