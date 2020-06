Le tueur du lac - Episode 1

Lise et Clovis se sont mariés et sont en poste à Annecy. Elle est capitaine de police, il est commandant de gendarmerie. Tom, leur fils, vient d’avoir 9 mois. Et Marianne, la mère de Lise, qui souffre d’Alzheimer, vit près d’eux sur les bords du lac dans un établissement spécialisé. Ils semblent heureux et unis, entourés d’amis fidèles, lorsqu’on découvre deux violents meurtres de femme.