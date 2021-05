Le tueur du lac - Episode 2

Lise et Clovis retrouvent un troisème corps en décomposition à Annecy : une femme assassinée suivant le même rituel, sans doute la première victime d’un tueur en série. Parallèlement, Marthe, aide-soignante de Marianne, est en contact régulier via un site de rencontre avec un inconnu… Alors que l’affaire se complique, Lise découvre que Clovis lui ment sur ses absences répétées. De son côté, Laure, amie et voisine du couple, est harcelée par un homme effrayant.