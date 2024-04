Romance • Mariage

Au cours d’un week-end entre amies, Avery, Emma et Tracy achètent ensemble un voile de mariée ancien, censé permettre à celle qui le possède de trouver le grand amour. A la fin du week-end, après le départ de ses amies, Avery fait la rencontre de Peter dans un musée. Elle passe le reste de la journée avec lui avant de prendre un avion pour rentrer chez elle. En la voyant récupérer sa valise et le fameux voile à la réception de l’hôtel, Peter pense qu’elle est fiancée et la quitte froidement. De retour à Boston, elle découvre que Peter est le nouveau membre du conseil d’administration du musée dans lequel elle travaille et qu’elle doit préparer avec lui le gala annuel. Magie et confusion : entre voile de mariée, nouveau travail et gala annuel, sauront-ils déjouer les pièges du destin ?