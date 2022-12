Lebowitz contre Lebowitz - S01 E07 - Défense concertée

Irène est maintenant très enceinte, et les complications font leur grand retour, elle doit faire le minimum d’efforts, de déplacements, restée allongée le plus possible. Mais elle a le sentiment du devoir accompli, le dossier de l’aciérie Jordman est bouclé, ne reste plus qu’à Paule d’assurer son rôle d’apparat, en faisant acte de présence au tribunal pour défendre le dossier.