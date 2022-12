Lebowitz contre Lebowitz - S02 E08 - Le seul médicament c'est le zouk

Paule et Irène s’attaquent à la même affaire, mais avec des méthodes différentes, Paule se concentre sur le volet sanitaire et social en mettant tout en œuvre pour que la fiabilité du médicament soit contestée ; tandis qu’Irène, de façon plus pragmatique, rassemble les familles des victimes et met en place un recours collectif, avec à la clef une grosse rentabilité pour le cabinet, rémunéré au pourcentage.