L'enfant d'une autre

Fiction française • Drame

Brillante femme d’affaire, Maud Kert a depuis longtemps délaissé sa vie privée, au profit de sa carrière. Un jour, son regard se pose sur une adolescente de onze ans, Zita, en qui elle reconnaît sa fille Alice disparue alors qu’elle avait six mois. La tache de naissance de la petite en est la preuve Maud la suit jusque chez elle, un petit cabanon marseillais. Elle y rencontre sa mère, Joana, jolie femme à l’allure bohème et au tempérament « artiste » . Cette dernière prouve à Maud que Zita est bien sa fille. Mais pour Maud, Zita et Alice ne font qu’un. Pourquoi Joana laisse Maud prendre tant de place dans le cœur de sa fille ? Que redoute-t-elle ? Quel mystère cache-t-elle à son entourage ?