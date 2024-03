Drame • Suspense

Tamara, 30 ans, n'a pas vu son père depuis vingt ans. Elle apprend qu'il est mort en prison et lui a laissé plus de huit millions de dollars en héritage. Elle décide d'emmener Dena et Sherry, ses meilleures amies, dix jours à Hawaii, tous frais payés. Le soir de leur arrivée, elles font la connaissance d'un Italien, Dario Pizzini, qui vit sur son yacht. Il séduit Tamara. Tous les deux deviennent amants. Les vacances de rêve tournent au cauchemar quand Dena est retrouvée à moitié morte sur la plage. Elle a été agressée...