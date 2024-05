Musique

Intemporel. Explosif. Romantique. Inspirant. Comment caractériser autrement Blue Electric Light, le 12e album studio de Lenny Kravitz ? La maîtrise du rock'n roll deep-soul de Lenny Kravitz est un fait établi depuis longtemps. En tant que force créatrice inlassable - musicien, écrivain, producteur, acteur, auteur, designer - il continue d'être une présence dynamique mondiale dans les domaines de la musique, de l'art et de la culture. Blue Electric Light est une suite de chansons passionnées qui élargit cette distinction et constitue la dernière contribution d'un homme dont la musique - sans parler de son style singulier - continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Sur cet album, les talents d'auteur, de producteur et de multi- instrumentiste de Lenny Kravitz résonnent puisqu'il a écrit et joué la plupart des instruments lui-même, avec son guitariste de longue date Craig Ross. Lenny Kravitz a remporté 4 GRAMMY® Awards et vendu 40 millions d'albums