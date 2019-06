NEWS - Mardi 05/02/19 - 13:25

Nouveau départ pour Léo Mattéï et sa fille... Après huit années de calvaire, Eloïse est retrouvée par son père. Ils vont devoir réapprendre à vivre ensemble, à se connaître. Une réinsertion dans la société difficile, d’autant plus qu’ils sont dans l’attente du procès de David, le prédateur et bourreau d’Eloïse. Jean-Luc Reichmann dévoile les détails de cette sixième saison.