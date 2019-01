Léo Mattéï : la saison 6 revient dès le jeudi 14 février sur TF1

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TF1 |

Léo Matteï s’installe à Marseille dans l’attente du procès de David, l’homme qui a séquestré sa fille Eloïse pendant 8 ans. Père et fille tentent de reprendre le cours d’une vie normale même si l’ombre de David plane sur eux. Après 8 ans rien n’est plus comme avant… la petite fille est devenue une adolescente rebelle aux repères totalement faussés.



Lors d’une interview accordée à TF1Pro, Jean-Luc Reichmann livre des points croustillants sur cette saison 6 : « Avant toute chose, les six meilleurs épisodes de la série ! Une nouvelle vie commence pour Léo Mattéï. Maintenant qu’il a retrouvé sa fille, il fait face à une inconnue. Ils vont devoir réapprendre à vivre ensemble, à se reconstruire. Eloïse n’est plus la petite fille que Mattéï a connue. Elle est aujourd’hui une jeune femme blessée et ses souffrances peuvent la faire basculer vers le pire : délinquance, autodestruction… »

Durant cette saison 6, ensemble, ils vont enquêter dans les coulisses des cuisines d’une école hôtelière où les pressions et les humiliations sont le quotidien des élèves, dans l’univers petits rats de l’Opéra de Marseille où les jeunes danseuses sont soumises à un esprit de compétition qui les pousse au pire, et dans un grand lycée marseillais où la compétition et la jalousie font rage entres les enfants.

De nombreux guests pour cette sixième saison

Cette année, les guests seront nombreux à rejoindre la saison 6 de Léo Mattéï. Dans une interview accordée à TF1Pro, Jean-Luc Reichmann revient sur ses nouvelles arrivées : « Pour incarner ces histoires, nous avons la joie d’accueillir Gabriel et Esteban, anciens membres du groupe Kids United. Au fil des épisodes, les téléspectateurs pourront apercevoir d’autres visages de la chaîne comme Esther Valding qui joue dans Demain nous appartient et Les Bracelets rouges. Michel Sarran – qui joue pour la première fois la comédie – Patrick Bosso, Rebecca Hampton, Cyrille Eldin, Catherine Marchal et Juliette Arnaud, chroniqueuse chez France Inter, seront également de la partie. Je donnerai également la réplique à deux comédiens de Plus belle la vie : Bryan Trésor et Stéphanie Pareja. La saison 6 de Léo Mattéï marque le retour de Bruno Wolkowitch sur TF1. Il est père de famille et les causes que défend la série lui tiennent à cœur. J’ai aussi été très heureux d’accueillir Véronique Jannot sur le tournage avec qui j’ai joué plus de cent fois au théâtre. Elle joue un rôle très important dans la thérapie compliquée que suit Eloïse. Elle l’aide à combattre ses démons intérieurs ».

Réalisée par Serge Khalfon et Hervé Renoh, la série est composée de 6 épisodes de 52 minutes. Une fiction créée Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre et Michel Alexandre. Une Production Papillonnons et Big Band Story, en coproduction avec TF1.

