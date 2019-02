Le premier épisode de la saison 6 disponible en avant-première sur MYTF1 Premium

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

À compter du Jeudi 14 février prochain, TF1 diffusera la saison 6 de Léo Mattéï, à partir de 21h. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Nouvelle vie pour Léo Mattéï

Une nouvelle vie commence pour Léo Mattéï , toujours incarné par Jean-Luc Reichmann, dans cette saison 6 inédite. Il s’installe à Marseille dans l’attente du procès de David, l’homme qui a séquestré sa fille Eloïse pendant 8 ans. Le père et la fille tentent de reprendre le cours d’une vie normale mais après 8 ans, rien n’est plus comme avant … La petite Eloïse a laissé place à une adolescente rebelle et perdue, hantée par les souvenirs de son bourreau. Mais comment se reconstruire après une telle épreuve ? Mattéi essaie tant bien que mal de venir en aide à sa fille et en parrallèle, il intègre la Brigade des mineurs de Marseille dirigée par le commandant Olivia Lambert (Mathilde Lebréquier) et le commissaire Cabelle ( Xavier Mathieu ).

Michel Sarran, des cuisines à la télévision

Dans le premier épisode de cette saison 6, c’est ensemble qu’ils vont enquêter dans les coulisses des cuisines d’une école hôtelière où les pressions et les humiliations sont le quotidien des élèves. Le corps d’une élève portée jusque là disparue, est retrouvé sans vie dans la chambre froide. Tentative de meurtre ou suicide ? Mattei et Olivia plongent à la découverte d’un monde régi par une hiérarchie sans pitié, où humiliations et discipline font régner la terreur… Un épisode avec pour invité spécial, le Chef Michel Sarran.