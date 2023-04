Avant-première - Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S10 E06 - Le secret de Jade (Partie 2)

En rentrant de leur cours d’escalade, Marceau (8 ans) et Jade (14 ans) se font renverser intentionnellement par une voiture qui prend la fuite. Jade s’en sort indemne mais Marceau est en urgence absolue… Léo Mattéï et son équipe découvrent que le matériel d’escalade de Jade a été saboté. Qui voudrait s’en prendre à Jade au point de vouloir la tuer ? Au fil de leur enquête, Matteï et la brigade des mineurs vont comprendre que les tentatives de meurtre contre Jade sont liées à un événement de son passé et que la jeune fille cherche inconsciemment à se mettre sans cesse en danger… Comment nos enquêteurs vont-ils réussir à mettre à jour les secrets de Jade afin de la sauver ?