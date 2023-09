Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S01 E01 - Alerte : disparitions

Le Commandant Léo Mattei dirige la Brigade de Protection de l’Enfance. Doté d’une grande empathie et d’un sens aigu de la justice, cet ancien flic de la BAC dirige une équipe aussi compétente que dévouée. Pour Mattei, seul le résultat compte et il n’hésite pas à bousculer les conventions avec un seul mot d’ordre : protéger les mineurs de tout danger et parfois d’eux-mêmes.